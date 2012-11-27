Сьогодні у Тимошенко - День народження

Харків. 27 листопада. УНІАН. Сьогодні екс-прем’єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко святкує день народження – їй виповнюється 52 роки.

Державна пенітенціарна служба України у порядку винятку надала її доньці Євгенії Тимошенко дозвіл на тривале побачення протягом трьох днів у стаціонарі харківської центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці».

У пенітенціарній службі зауважили, що в умовах стаціонарних закладів можливість довгострокових побачень з засудженими не передбачена.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.