У Харкові розпочинає роботу продовольчий ярмарок

Харків. 27 листопада. УНІАН. З 28 листопада 2012 року в Харкові у сквері за пам’ятником Леніну на площі Свободи з метою наповнення споживчого ринку якісними продовольчими товарами власного виробництва працюватиме ярмарок із продажу сільгосппродукції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у ярмарку візьмуть участь близько 20 виробників сільськогосподарської продукції, які реалізовуватимуть м`ясо свинини та птиці, живу рибу, яйця курячі, олію соняшникову, борошно пшеничне, макаронні вироби та крупи в асортименті, молочну продукцію, овочі та фрукти за цінами нижче середніх по області.