Біля лікарні з Днем народження Тимошенко вітають її прихильники

Харків. 27 листопада. УНІАН. У Харкові біля лікарні «Укрзалізниці» розпочалися заходи з нагоди дня народження екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, біля лікарні зібралося близько 200 прихильників екс-прем’єра.

З невеликої імпровізованої сцени з портретом Ю.Тимошенко активісти вигукують вітальні слова до Ю.Тимошенко. Люди скандують: «Юлі волю!», «Юля, ми з тобою», «З днем народження!», «Тимошенко - наш Президент», співають українські народні пісні та виголошують короткі промови. Частина з них намагається якнайближче підійти до корпусу лікарні і поспілкуватися з Ю.Тимошенко.

Ю.Тимошенко відкрила кватирку вікна своєї палати на 9-му поверсі лікарні і помахала білим аркушем. У відповідь її прихильники проскандували: «З днем народження!».

Активісти тримають символіку «Батьківщини», державні прапори, квіти, а також транспаранти з написами: «З днем народження», «Серцем з тобою», «Юлі - волю», «Рятуймо Україну, хлопці!», «Врятуємо Юлю - врятуємо Україну».

Очікується приїзд представників опозиції, народних депутатів, серед яких голова Ради ОО «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Також стало відомо, що захід відвідає Президент Грузії Михаїл Саакашвілі.

У вітанні партії «Батьківщина», переданому агентству УНІАН, йдеться, що Ю.Тимошенко завжди вважала свій день народження сімейним святом і кожне 27 листопада проводила з родиною у Дніпропетровську, «це вже потім були оберемки її улюблених білих троянд від соратників у партійному офісі у Києві».

У «Батьківщині» побажали Ю.Тимошенко, щоб наступний день народження вона зустріла так, щоб «справді відчували його як свято, в колі родини і близьких людей», і щоб її друзі мали змогу вручити їй букет найкрасивіших білих троянд.

На знімку: прихильники Юлії Тимошенко вітають її з Днем народження, 27 листопада 2012.

Фото Дмитра Наймирока