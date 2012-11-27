Біля лікарні невдало презентували книгу «Аферистка. Справа Тимошенко»

Харків. 27 листопада. УНІАН. У Харкові поблизу лікарні «Укрзалізниці», де проходять заходи з нагоди дня народження екс-прем’єра Юлії Тимошенко, міліція затримала кількох порушників громадського порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як група людей, яких прихильники Ю.Тимошенко назвали провокаторами, спробувала презентувати книгу Франка Шумана «Аферистка. Справа Тимошенко». Біля столу, де були розкладені ці книги, виникла суперечка і штовханина між прихильниками і противниками Ю.Тимошенко, після чого в ситуацію втрутилася міліція.

Правоохоронці вилучили з натовпу кількох кремезних молодиків і відправили до Дзержинського районного відділення міліції Харкова.

Під час конфлікту кілька книжок було розірвано і розтоптано.

Прихильники Ю.Тимошенко з вигуками «Провокатори» вимагали від міліції прибрати від лікарні цих людей.

Один з міліціонерів пояснив журналістам, що затриманих мають запитати у райвідділі, чому вони вирішили проводити таку акцію саме сьогодні.