Тимошенко привітали феєрверком

16:29, 27 листопада 2012
Харьків
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Мітинг біля лікарні триває

Харків. 27 листопада. УНІАН. У Харкові біля Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» відбувся святковий феєрверк.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла в рамках святкування дня народження екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

У ці хвилини кількасот прихильників екс-прем’єр-міністра продовжують мітинг біля лікарні.

Близько 30 народних депутатів перебувають у приміщенні лікарні. Як було сказано на мітингу, Олександр Турчинов намагатиметься зустрітися з Ю.Тимошенко, аби привітати її з днем народження і передати побажання від її прихильників. Разом із депутатами до лікарні зайшли захисники Ю.Тимошенко - Сергій Власенко, Андрій Кожем’якін та Сергій Сас.

Близько 20 противників Ю.Тимошенко намагаються завадити святкуванню, час від час скандуючи слова незгоди з настроєм прихильників Ю.Тимошенко.

Серед депутатів, які зайшли до лікарні, - Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Борис Тарасюк, Сергій Соболєв, В’ячеслав Кириленко, Олександра Кужель, Юрій Одарченко, Сергій Терьохін, Роман Забзалюк, Ірина Луценко та інші.

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