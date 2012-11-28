Ярославський передасть Катару досвід підготовки України до Євро-2012

Харків. 28 листопада. УНІАН. Президент групи DCH та ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський передасть досвід підготовки України до Євро-2012 Катару, який прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2022 року.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», питання українсько-катарського співробітництва у сфері підготовки Євро-2012 були порушені під час спілкування прем`єр-міністра Катару Хамад Бен Джасем Аль Тані з О.Ярославським.

Бесіда прем`єр-міністра та українського бізнесмена відбулася в ході робочої зустрічі офіційних делегацій України та Катару, на якій сторони обговорили напрямки двостороннього економічного співробітництва.

Під час зустрічі делегацій було приділено увагу можливостям використання досвіду України при підготовці Катару до проведення фінальної частини Чемпіонату світу з футболу-2022. Зокрема, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко представив членам катарської делегації Олександра Ярославського і рекомендував скористатися його досвідом інфраструктурного будівництва та управління ключовими об`єктами турніру.

За підсумками розмови з О.Ярославським голова катарського уряду доручив організувати ряд зустрічей українського бізнесмена з керівниками підготовки до турніру з числа представників ділової еліти країни і футбольних функціонерів.

Українську делегацію представляли міністр закордонних справ К.Грищенко, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, міністр оборони Дмитро Саламатін, а також бізнесмени Віктор Пінчук та О.Ярославський. Основними темами обговорення стали пріоритетні галузі для зміцнення міжнародних економічних зв`язків - нафтогазовий комплекс, авіабудування і сільське господарство.

Як повідомлялося, 27 листопада президент України Віктор Янукович прибув з офіційним візитом в Катар. В м. Доха пройшла офіційна церемонія зустрічі В.Януковича та еміра Катару шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані.

Після церемонії під головуванням президента України і еміра Катару відбулися переговори делегацій двох країн у широкому форматі.

Також при частину В.Януковича відбулася презентація українських національних проектів, які реалізуються за ініціативи глави української держави.

Офіційний візит В.Януковича в Катар проходить 27-28 листопада.

Як повідомляв УНІАН, раніше зразковою підготовку до Євро-2012 Харкіського аеропорту визнала Росія і повідомила, що цей досвід буде використано для підготовки до Олімпіади в Сочі.

На знімку: (внизу) реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА