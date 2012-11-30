V кінофестиваль «Харьковская сирень» відкриється 17 травня 2013 року - Маренич

Харків. 30 листопада. УНІАН. V Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» відбудеться 17 - 19 травня 2013 року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень», начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич під час покладання квітів до меморіальної дошки фотографу Альфреду Федецькому.

Урочиста церемонія пройшла з нагодо першого публічного кіносеансу в Харкові, який відбувся 2 грудня 1896 року в приміщенні оперного театру.

«Фестиваль подарує нашому місту ще кілька місць, куди можна буде приходити, приводити гостей Харкова і розповідати історію кінематографу», - сказала В.Маренич.

За її словами, в рамках 5-го, ювілейного кінофестивалю будуть встановлені дві меморіальні дошки. Перша – на фасаді будівлі по вулиці Сумській, 5 – будинку, де жив і працював Дмитро Харитонов, засновник першого в Харкові кінотеатру «Ампір» і власної кіностудії. Друга – на сусідньому будинку по вул Сумській, 3, де була майстерня та лабораторія польського фотографа, одного з перших кінематографістів Російської імперії Альфреда Федецького.

Фото прес-служби ХОДА