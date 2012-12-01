У Харкові облили кислотою автомобіль депутата міськради

Харків. 1 грудня. УНІАН. У Харкові невідомі облили кислотою автомобіль депутата Харківської міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в суботу в Ленінському районі обласного центру.

Повідомлення про подію надійшло до райвідділу міліції від оператора «102». «В період з 9.00 до 13.00 по вулиці Полтавський шлях, 184 невідома особа облила невстановленою речовиною автомобіль, яким, начебто, керував один з депутатів Харківської міськради. В цей час він проводив особистий прийом громадян», - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група, яка одразу прибула на місце події, «на вказаному автомобілі виявила сліди речовини, що викликала зовнішні пошкодження іномарки».

Цей факт належним чином зареєстровано, вилучені речові докази направлені на дослідження до експертно-криміналістичної лабораторії. Працівники міліції опитують свідків для встановлення всіх обставин події, повідомили у ВЗГ.

Як пишуть місцеві ЗМІ, кислотою було облито автомобіль депутата Харківської міськради Андрія Лесика. «Це сталося сьогодні біля Будинку офіцерів на Холодній Горі у Харкові, де депутати міськради Андрій Лесик та Віталій Саттаров проводили планову зустріч з харків`янами, - пише ІА «Status quo». - Головним свідком того, що сталося, став хлопець, який їхав у трамваї і побачив, як якийсь чоловік у куртці і кепці обливає якоюсь рідиною зі скляної пляшки автомобіль. Хлопець вискочив з трамвая і повідомив про побачене охорону Будинку офіцерів. У цей час порушник втік, залишивши на місці злочину пляшку. Охорона, в свою чергу, повідомила про те, що трапилося, депутата Лесика».

А.Лесик є депутатом Харківської міськради з 2010 року. Був членом партії «Сильна Україна». У вересні 2011 заявив про вихід з цієї партії. З 2009 – президент Благодійного фонду «ФК Прем’єр».