Харківщина добре дбає про дотримання прав дітей - Янукович

Харків. 5 грудня. УНІАН. Харківська область має один з найкращих результатів у дотриманні прав дитини.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав Президент України Віктор Янукович, виступаючи на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей.

За його словами, захист дитини і дотримання її прав – це питання, яке є важливим для кожної країни світу і тісно пов’язане з національною безпекою та майбутнім держави.

«Ми розглядали це питання рік тому на першій Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей. Разом з вами ми спільно започаткували цю традицію і напрацювали нові підходи до вирішення проблем, що накопичилися. За рік, що минув, було проведено значну роботу. Ухвалено низку важливих рішень в сфері підтримки сімейних форм виховання, доступності освіти, збільшенні фінансування та утримання дітей-інвалідів у будинках-інтернатах», - сказав В.Янукович.

За його словами, вже є певні здобутки в таких сферах, як влаштування в сім’ї дітей з інтернатів, надання соціальної підтримки, фахових послуг, оздоровлення та відпочинок дітей.

«За проведеними рейтинговими дослідженнями, найкращі результати серед інших мають Дніпропетровська, Київська, Харківська, Черкаська і Тернопільська області, а також Автономна республіка Крим», - повідомив Президент України.

В.Янукович доручив керівникам обласних держадміністрацій проаналізувати роботу в районах щодо захисту прав дитини. Глава держави зазначив, що йдеться, зокрема, про роботу з сімейного влаштування дітей, які вже втратили батьків. Він назвав неприпустимою ситуацію, за якої у третині адміністративно-територіальних одиниць протягом року не влаштовано до сім’ї жодної дитини.