Верховна Рада ухвалила бюджет на 2013 рік

Опозиція та комуністи - проти

Харків. 6 грудня. УНІАН. Верховна рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 із 351 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі. Рішення було ухвалене одним голосуванням. «За» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – із фракції Народної партії, 5 – із фракції НУ-НС, 19 – із групи «Реформи заради майбутнього» та 11 позафракційних депутатів. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter