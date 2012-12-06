Верховна Рада ухвалила бюджет на 2013 рік
10:47, 06 грудня 2012Харьків
1 0
Опозиція та комуністи - проти
Харків. 6 грудня. УНІАН. Верховна рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік».
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 із 351 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.
Рішення було ухвалене одним голосуванням.
«За» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – із фракції Народної партії, 5 – із фракції НУ-НС, 19 – із групи «Реформи заради майбутнього» та 11 позафракційних депутатів.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter