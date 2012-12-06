Верховна Рада ухвалила бюджет на 2013 рік

10:47, 06 грудня 2012
Харьків
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Опозиція та комуністи - проти

Харків. 6 грудня. УНІАН. Верховна рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік».

Арсеній Яценюк. Бюджет. Фото Андрія Кравченка

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 із 351 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Рішення було ухвалене одним голосуванням.

«За» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – із фракції Народної партії, 5 – із фракції НУ-НС, 19 – із групи «Реформи заради майбутнього» та 11 позафракційних депутатів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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