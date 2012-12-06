В Харківській області буде реалізовано 10 національних проектів - Добкін

Харків. 6 грудня. УНІАН. В Харківській області найближчими роками буде реалізовано 10 національних проектів.

Про це поінфомував губернатор Михайло Добкін у своєму виступі на Межрегіональному інвестиційному форумі «Інвестиційна карта України: національні проекти, потенціал регіонів, нові можливості для бізнесу», повідомляє сайт облдержадміністрації.

В числі найбільших і перспективних губернатор назвав, зокрема, проекти «Село майбутнього», а також «Технополіс «П’ятихатки», що став складовою національного проекту «Місто майбутнього».

За словами М.Добкіна, Харківська область стала одним з регіонів, які найактивніше співпрацюють з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, завдяки чому в області буде реалізовано максимальну кількість національних проектів.

«У 2011 році ми першими підписали Меморандум про співпрацю з Держінвестпроектом, який три місяці тому перетворився вже на договір про співпрацю, включивши пункт про реалізацію на території Харківської області 10 національних проектів - найбільше число нацпроектів серед всіх регіонів України», - сказав М.Добкін.

Крім 10 національних проектів, повідомив він, «договір про співпрацю включає також роботу з реалізації регіональних інвестиційних проектів, які були визначені спільними зусиллями в результаті проведення Конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи».

Губернатор відзначив при цьому, що одним з таких регіональних проектів став проект створення ІТ-парку «Інтелектроніка», робота над яким вже активно триває в регіоні.

М.Добкін також підкреслив, що в Харківській області низка важливих для регіону проектів вже реалізована завдяки тісній співпраці з Державним агентством з інвестиціях та управління національними проектами України.

«Курс на тісну співпрацю з Державним агентством з інвестицій себе виправдовує. Враховуючи, що сьогодні не найсприятливіша ситуація для роботи інвесторів не тільки в Україні, але і в багатьох європейських державах, боротьба за будь-який інвестрпроект розгортається в державних масштабах», - сказав М.Добкін.

Як важливий чинник він також відзначив рівень підтримки бізнесу в регіоні. Щодо цього показника, повідомив губернатор, Харківська область посідає 2-ге місце серед регіонів України.

У свою чергу, виступаючи на Форумі, заступник голови Держагентства з інвестицій та управлінні національними проектами України Ілля Шевляк відзначив позитивну динаміку надходження прямих іноземних інвестицій в харківський регіон. За загальним обсягом таких інвестицій, повідомив він, Харківська область посідає 3-тє місце серед регіонів України.

Міжрегіональний інвестиційний форум «Інвестиційна карта України: національні проекти, потенціал регіонів, нові можливості для бізнесу» проводиться Держагентством з інвестицій та управлінні національними проектами України за сприяння Харківської облдержадміністрації та Харківської міськради.

В роботі Форуму беруть участь керівники Харківської області та міста, представники Держінвестпроекту, керівники регіонів України, представники провідних підприємств регіону, бізнес-асоціацій, експерти у сфері інвестиційної діяльності.

Під час заходу планується розглянути питання активізації інвестиційної діяльності та формування позитивного інвестиційного іміджу в регіонах України, а також вивчити приклади успішного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій. Крім того, представники Держінвестпроекту проінформують про принципи розробки та реалізації Національних проектів.