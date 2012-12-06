В Харківській області буде реалізовано 10 національних проектів - Добкін

13:23, 06 грудня 2012
Харьків
0 0

«Нові можливості для бізнесу»

Харків. 6 грудня. УНІАН. В Харківській області найближчими роками буде реалізовано 10 національних проектів.

Про це поінфомував губернатор Михайло Добкін у своєму виступі на Межрегіональному інвестиційному форумі «Інвестиційна карта України: національні проекти, потенціал регіонів, нові можливості для бізнесу», повідомляє сайт облдержадміністрації.

В числі найбільших і перспективних губернатор назвав, зокрема, проекти «Село майбутнього», а також «Технополіс «П’ятихатки», що став складовою національного проекту «Місто майбутнього».

За словами М.Добкіна, Харківська область стала одним з регіонів, які найактивніше співпрацюють з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України, завдяки чому в області буде реалізовано максимальну кількість національних проектів.

«У 2011 році ми першими підписали Меморандум про співпрацю з Держінвестпроектом, який три місяці тому перетворився вже на договір про співпрацю, включивши пункт про реалізацію на території Харківської області 10 національних проектів - найбільше число нацпроектів серед всіх регіонів України», - сказав М.Добкін.

Крім 10 національних проектів, повідомив він, «договір про співпрацю включає також роботу з реалізації регіональних інвестиційних проектів, які були визначені спільними зусиллями в результаті проведення Конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи».

Губернатор відзначив при цьому, що одним з таких регіональних проектів став проект створення ІТ-парку «Інтелектроніка», робота над яким вже активно триває в регіоні.

М.Добкін також підкреслив, що в Харківській області низка важливих для регіону проектів вже реалізована завдяки тісній співпраці з Державним агентством з інвестиціях та управління національними проектами України.

«Курс на тісну співпрацю з Державним агентством з інвестицій себе виправдовує. Враховуючи, що сьогодні не найсприятливіша ситуація для роботи інвесторів не тільки в Україні, але і в багатьох європейських державах, боротьба за будь-який інвестрпроект розгортається в державних масштабах», - сказав М.Добкін.

Як важливий чинник він також відзначив рівень підтримки бізнесу в регіоні. Щодо цього показника, повідомив губернатор, Харківська область посідає 2-ге місце серед регіонів України.

У свою чергу, виступаючи на Форумі, заступник голови Держагентства з інвестицій та управлінні національними проектами України Ілля Шевляк відзначив позитивну динаміку надходження прямих іноземних інвестицій в харківський регіон. За загальним обсягом таких інвестицій, повідомив він, Харківська область посідає 3-тє місце серед регіонів України.

Міжрегіональний інвестиційний форум «Інвестиційна карта України: національні проекти, потенціал регіонів, нові можливості для бізнесу» проводиться Держагентством з інвестицій та управлінні національними проектами України за сприяння Харківської облдержадміністрації та Харківської міськради.

В роботі Форуму беруть участь керівники Харківської області та міста, представники Держінвестпроекту, керівники регіонів України, представники провідних підприємств регіону, бізнес-асоціацій, експерти у сфері інвестиційної діяльності.

Під час заходу планується розглянути питання активізації інвестиційної діяльності та формування позитивного інвестиційного іміджу в регіонах України, а також вивчити приклади успішного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій. Крім того, представники Держінвестпроекту проінформують про принципи розробки та реалізації Національних проектів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter