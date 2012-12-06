Металіст поступився Рапіду,але продовжить виступи

Харків. 6 грудня. УНІАН. Харківський Металіст у завершальному матчі групового турніру Ліги Європи поступився віденському Рапіду.

Аутсайдер групи К вже на початку першого тайму забив швидкий гол і в подальшому демонстрував дисципліновану гру до кінця матчу.

Харків’янам так і не вдалося забити болай одного м’яча попри те, що австрійці весь другий тайм грали у меншості – за грубу гру гравець Рапіда Піхлєр був вилучений на 44-й хвилині першої половини гри.

Результат матчу не вплинув на турнірне становище команд – Металіст ще за два тури до завершення групового етапу виявився недосяжним для суперників.

Таким чином, набравши у 6 матчах 13 очок, Металіст виходитьу фазу пле-офф з першого місця.



У Байєра, який сьогодні з рахунком 1:0 виграв у Русенборга, також 13 очок. Русенбрг і Рапід набрали по 6 очок.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (з архіву)