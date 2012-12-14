Поблизу Бригадирівки Мерседес розчавив Рено: двоє загиблих
Вантажівка виїхала на зустрічну смугу
Харків. 14 грудня. УНІАН. Неподалік села Бригадирівка Балаклійського району внаслідок зіткнення вантажівки Мercedes Вenz та легковика Renault Logan загинули дві людини.
Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 13 грудня на 582 км автошляху Київ - Харків - Довжанський.
За даними ДАІ, 47-річний водій легковика, рухаючись з боку Ізюма в напрямку Харкова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Мercedes Вenz під керуванням 52-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок аварії водій та 44-річна пасажирка Renault Logan від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.