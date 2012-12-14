Поблизу Бригадирівки Мерседес розчавив Рено: двоє загиблих

Харків. 14 грудня. УНІАН. Неподалік села Бригадирівка Балаклійського району внаслідок зіткнення вантажівки Мercedes Вenz та легковика Renault Logan загинули дві людини.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 13 грудня на 582 км автошляху Київ - Харків - Довжанський.

За даними ДАІ, 47-річний водій легковика, рухаючись з боку Ізюма в напрямку Харкова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Мercedes Вenz під керуванням 52-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії водій та 44-річна пасажирка Renault Logan від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.