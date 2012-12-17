Фахівець назвав причину вибуху в будинку у Харкові

Харків. 17 грудня. УНІАН. Вибух у 16-поверховому будинку на проспекті Московському, 248-Г у Харкові міг статися через пошкоджений балон зі скрапленим газом.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника головного інженера підприємства «Харківміськгаз» Володимира Кузнєцова.

Фахівець пояснив, що різкий перепад температур - після заправки балона на морозі та занесення його в приміщення - може спричинити вибух газу.

«Але потрібно з`ясувати, чи не було механічних ушкоджень на балоні, де він зберігався. Якщо балон випробуваний і перевірений, то він безпечний. Але, може, він падав, і в комплексі це призвело до такого результату. Я був у цьому будинку, сила руйнування схожа на вибух 40-літрового балона зі скрапленим газом», - сказав В.Кузнєцов.

Втім, остаточні висновки, зазначив він, зроблять фахівці, які задіяні в розслідуванні.

В.Кузнєцов також розповів, що оглядав кухню в будинку і не побачив там жодних несправностей, прилади були підключені правильно.

Як повідомляв УНІАН, раніше Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив про те, що правоохоронці затримали чоловіка, який заніс газовий балон у будинок по проспекту Московському, 248-Г і залишив його на 10-му поверсі. Затриманим виявився батько загиблих дітей, який не проживав разом із родиною.

«Він заніс 20-літровий балон і поставив його на 10-му поверсі», - повідомив Г.Кернес.

За офіційною інформацією, вибух і пожежа у квартирах на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку у Харкові сталися 16 грудня о 17.39. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей (2005 та 2011 р.н.). Постраждало близько 10 осіб. Їх із травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За попередніми даними, вибухнув газовий балон, що викликало пожежу в чотирьох квартирах. Вибухом зруйновано міжквартирні перегородки, пошкоджено перекриття між 9-м, 10-м та 11-м поверхами, а також несучу конструкцію зовнішньої стіни. Вогнем знищено та пошкоджено майно чотирьох квартир.

Фото Дмитра Неймирока