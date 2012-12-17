Захист Тимошенко клопотаме про закриття справи - Власенко

Харків. 17 грудня. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на завтрашньому засіданні Київського районного суду Харкова у справі щодо корпорації «Єдині енергосистеми України» заявить клопотання про закриття провадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Перше клопотання, яке заявить захист, буде клопотанням про закриття цієї справи», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що кримінальна справа про порушення у діяльності ЄЕСУ вже була закрита Генеральною прокуратурою України і законність її закриття окремою ухвалою від 11 листопада 2005 року підтвердив Верховний суд України.

На думку С.Власенка, Київський райсуд Харкова з юридичної точки зору має право припинити провадження у цій справі.

«У суду є всі юридичні підстави, не надаючи оцінку матеріалам справи, не порушуючи права змагальності, оскільки клопотання прокуратури на цій стадії розглядалися неодноразово, закрити провадження у справі, про що винести відповідну постанову», - сказав С.Власенко.

Він «без надії» висловив сподівання на те, що суд задовольнить клопотання захисту.

Водночас С.Власенко наголосив, що якщо справа не буде закрита, це засвідчить продовження політичних репресій в Україні.

Захисник закликав не плутати справу щодо порушень у діяльності корпорації ЄЕСУ, яка слухається у Харкові, зі справою про держгарантії за зобов’язаннями корпорації ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії, яка слухається у Києві.

«Це ніяким чином не пов’язані речі, і це принципово», - наголосив С.Власенко.