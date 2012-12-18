Власенко вкотре пропонує припинити суд над Тимошенко

Харків. 18 грудня. УНІАН. Київський районний суд Харкова, розглядаючи кримінальну справу щодо порушень в діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», порушує українське та європейське законодавство.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу після судового засідання у справі ЄЕСУ в Харкові висловив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

За словами захисника, Генеральна прокуратура України закривала цю кримінальну справу, і суди, в тому числі Верховний суд України в листопаді 2005 року, підтверджували законність закриття справи ЄЕСУ.

«Ми не розуміємо, що сьогодні розглядає суд. Суд розглядає це в порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини, в порушення пункту 4 протоколу 7 до Європейської конвенції з прав людини. Це брутальне порушення українського і європейського законодавства», - заявив С.Власенко.

За його словами, суд, зокрема, порушує право Ю.Тимошенко на справедливий суд і передбачену Європейською конвенцією про права людини заборону на повторний розгляд справи за одними й тими самими звинуваченнями.

На думку С.Власенка, головуючий суддя Київського райсуду Костянтин Садовський, призначивши засідання на 18 січня, зачитав завчасно підготовлене рішення.

«Суддя лише зачитав заздалегідь заготовлене рішення і призначив слухання на 18 січня на 16.00. Я хочу нагадати, що це п’ятниця, і робочий день закінчується о 16.45. Що хоче розглядати суддя Садовський за 45 хвилин - мені невідомо», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, рішення судді розглядати клопотання про закриття кримінальної справи у присутності Ю.Тимошенко не відповідає вимогам чинного Кримінального процесуального кодексу.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

Київський районний суд Харкова з кінця квітня 2012 року намагається розглянути по суті кримінальну справу щодо ЄЕСУ. Засідання щоразу переносять через відсутність на засіданнях Ю.Тимошенко.

Сьогодні, 18 грудня, Київський районний суд Харкова на 18 січня 2013 року переніс розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Відповідне рішення оголосив головуючий суддя К.Садовський з огляду на відсутність в залі судових засідань підсудної Ю.Тимошенко та її захисників Євгенії Тимошенко й Андрія Кожем’якіна.