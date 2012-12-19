Кернес заявляє, без стадіону «Металіст» Харків не виживе

Харків. 19 грудня. УНІАН. Харківська міська рада звернулася до обласної ради з проханням передати Обласний спортивний комплекс «Металіст» у комунальну власність міста.

Відповідне звернення до голови облради Сергія Чернова ухвалили сьогодні, 19 грудня, на сесії Харківської ради.

Як зазначено у зверненні, 2007 року міська рада передала Харківській обласній раді повноваження щодо управління майном стадіону. Тоді ж об`єкт почали реконструювати до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Свою позицію з цого питання вилавив на сесії Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Сразу хочу сказать, что это не повлияет на качество предоставляемых возможностей для болельщиков футбола и болельщиков футбольного клуба Металлист. Ни в коей мере нет никакого передела собственности, потому что собственность это территориальной громады совместная. Мы выступаем с инициативой в связи с тем, что деньги из государственного бюджета, из местных бюджетов (городского, областного) были направлены на реконструкцию стадиона «Металлист». Деньги частного инвестора, которые были направлены на собственность этого інвестора, - как были собственностью этого инвестора, так и остаются. Соответственно эксплуатация стадиона, содержание стадиона сегодня в компетенции коммунального предприятия областного значения», - сказав Г.Кернес.

Він завуажив, що в разі передачі стадіону в комунальну власність Харкова, місту під силу буде забезпечити його фінансування.

«Если областной совет примет такое решение, мы примем в коммунальную собственность стадион «Металлист», и знаем, как будем его обслуживать и содержать с учетом в том числе - если кто любит спорт, наверное, знает - сколько там было ликвидировано секций спортивных, сколько там на сегодняшний день рекламы, сколько там на сегодняшний день торговли, сколько там на сегодняшний день других вопросов, связанных с функционированием данного стадиона… Когда выступает кто-то как физическое лицо и говорит, что тратит по 20, по 30 миллионов на содержание данного предприятия, а доходы там вообще ничтожны, то я не хочу вам здесь доказывать, но я могу тоже считать», - передають слова Г.Кернеса українські ЗМІ.

Розмови про можливу приватизацію стадіону «Металіст» точаться вже давно. Свою точку зору з приводу заяв Г.Кернеса раніше висловлював також і президент футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський.

За словами О.Ярославського, утримання стадіону потребує дуже великих коштів, і це буде не по кишені міському бюджету. Зміну порядку фінансування стадіону він вважає авантюризмом і пропонує ініціаторам цієї ідеї платити за утримання цього коштовного об’єкту з власної кишені, а не за рахунок платників податків.

«У нього ( Г.Керенса – ред.) влада. Він, напевно, може дозволити собі забрати стадіон, експлуатація якого обходиться в 20 млн. гривень на рік. Причому серед цих 20 мільйонів поки не було витрачено жодної державної копійки. Тоді нехай забирає і клуб, бюджет якого становить 4 млн. доларів в місяць, 48 млн. доларів на рік. Але тільки нехай фінансує його з власної кишені, а не за рахунок платників податків з бюджету Харкова», - сказав О.Ярославський.

«І забезпечує, - додав бізнесмен, - ті результати виступів команди, до яких звикли харківські й українські вболівальники».