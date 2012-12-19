У Харкові через «замінування» кілька годин не працював Південний вокзал

Харків. 19 грудня. УНІАН. У Харкові через телефонне повідомлення невідомого про замінування кілька годин була паралізована робота Південного вокзалу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВСУ на Південній залізниці, о 14.30 в чергову частину лінійного відділу на станції «Харків - Пасажирський» надійшла інформація про те, що на номер оператора «102» зателефонував невідомий громадянин і повідомив, що вокзал «Харків - Пасажирський» заміновано, закладено 8 кілограмів тротилу.

Чоловік заявив, що у разі, якщо йому буде заплачено 100 тисяч доларів, то він повідомить про місце закладення вибухівки.

Після отримання повідомлення працівниками міліції негайно було вжито комплекс відповідних заходів. Територія вокзалу була оточена, евакуйовано близько 1800 пасажирів та співробітників залізниці. Рух потягів здійснюється через віддалені колії.

Кілька годин на місці події працювали слідчо-оперативна група УМВСУ на Південній залізниці, посилені наряди міліції, вибухо-технічна служба, кінологічна служба, співробітники МНСта Служби безпеки України.

Як повідомила УНІАН начальник служби зв’язків з громадськістю Управління МВСУ на Південній залізниці Лариса Єрмакова, після обстеження приміщень Південного вокзалу та прилеглої території вибухівки виявлено не було.

За її словами, роботу вокзалу поновлено о 17.35. У ці хвилини він працює у звичному режимі. Міліція розшукує зловмисника.