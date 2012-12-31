Фикрат Велиев награжден орденом «Атаман Антон Головатый»

Харьков. 31 декабря. УНИАН. Накануне праздника Дня Национальной солидарности азербайджанцев, живущих во всех странах мира, Землячество казаков в Азербайджане наградило героя Казацкого народа, генерал-лейтенант МАК, председателя Харьковской обласной организации «Азербайджанская диаспора», Посла Мира Фикрата Велиева орденом «Атаман Антон Головатый».

Об этом сообщили УНИАН в областной организации азербайджанской диаспоры.

Орденом «Атаман Антон Головатый», отмечается в сообщении, награждаются государственные и общественные деятели Азербайджана и иностранных государств.

Иностранные граждане награждаются Орденом за существенный вклад в развитие сотрудничества с государством Азербайджан в политической, социальной и культурной областях, укрепление сотрудничества с Землячеством казаков Азербайджана, за защиту демократии и свободы народов и борьбу с терроризмом.

В частности, орденом «Атаман Антон Головатый» награждены Президент Азербайджанский Республика Ильхам Алиев, Президент Украина Виктор Янукович, Президент МАК Михаил Ямненко и друге государственные и общественные деятели.