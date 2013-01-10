Пшонка оприлюднив основну версію вбивства харківського судді

Харків. 10 січня. УНІАН. Основною версією вбивства судді Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова є версія про вбивство з метою заволодіння майном потерпілого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

«Спочатку було визначено чотири версії. Сьогодні ми прийшли до висновку, що дві версії повністю відпрацьовані, залишилося дві версії, одна з яких основна. Прогнозуємо, що з двох версій більше буде підтверджуватися така: вбивство скоєно з метою заволодіння майном потерпілих. Тобто, тема колекціонування монет, про яку ми вам говорили ще з перших днів слідства», - сказав В.Пшонка.

Він зазначив, що також слідчі продовжують відпрацьовувати версію, що вбивство пов’язане з професійною діяльністю В.Трофимова.

В.Пшонка також повідомив, на сьогодні кримінальна справа про вбивство харківського судді та членів його родини налічує 180 томів. У справі призначено 236 експертиз різної спрямованості, вже є висновки 101 експертизи. За словами генпрокурора, суди в рамках розслідування цієї справи підтримали проведення 174 негласних слідчих дії.

Генпрокурор зазначив, що спільно над справою працюють 7 процесуальних керівників, 27 слідчих та більш як 50 оперативних працівників.

В.Пшонка констатував правильно зорієнтовану та плідну роботу слідчо-оперативної групи і процесуальних керівників у справі та висловив сподівання, що цей злочин буде розкрито.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив, що частина предметів з колекції убитого судді дійсно була викрадена.

«Частина колекції, яка знаходилася у Трохимова, була викрадена, це стосується більше монет», - сказав він.

В.Захарченко також повідомив, що в рамках розслідування кримінальної справи вже допитано більш як 15 тисяч осіб - в основному раніше засуджених, осіб, які зловживають наркотиками і стоять на обліку як психічно хворі.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що злочинці ретельно готувалися до вбивства. За його словами, вони намагалися залишати якнайменше слідів у квартирі судді. «Це говорить про те, що вони раніше скоювали злочини», - сказав В.Захарченко.

Начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник повідомив, (зазначив,) що злочинці мали при собі вогнепальну зброю. За його словами, однією із версій, чому тіла загиблих були обезголовлені, є те, що злочинці намагалися приховати сліди від зброї, яку вони використовували під час вбивства.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року у Харкові у власній квартирі були виявлені обезголовлені тіла судді В.Трофимова, його дружини Ірини, сина Сергія, а також його цивільної дружини. Голови вбитих зловмисники забрали з місця злочину.

16 грудня В.Пшонка повідомив, що слідство розглядає три основні версії злочину: вбивство, пов’язане із професійною діяльністю судді, вбивство з метою заволодіння майном потерпілого, вбивство на замовлення.

Харківська міліція оголосила винагороду в 200 тис. грн за допомогу в розкритті злочину.