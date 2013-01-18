Ярославський увійшов до ТОП-12 найзаможніших українців - «Фокус»

Харків. 17 січня. УНІАН. Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який останніми роками посідає найвищі сходинки у переліку найбагатших людей України, замикає список 12 найзаможніших українців 2012 року.

Такі дані подано журналом «Фокус», який проводить щорічні рейтинги найбагатших людей країни, повідоляє портал Inform.

Згідно з даними журналу, статки президента DCH у 2012 році становлять 1,348 млрд доларів і залишилися майже такими самими, як і в 2011-му, однак найбагатший харків’янин піднявся у рейтингу на 4 сходинки вгору і посів 12-те місце у переліку українських мільярдерів.

Згідно з рейтингом, список 200 найбагатших українців 2012 року очолюють Рінат Ахметов ($18,659 млрд), Вадим Новинський ($4,373 млрд), а також Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов (по $4,187 млрд відповідно).

До списку входять також харків’яни Олександр Фельдман («АВЕК», $375,0 млн. 42 місце), Арсен Аваков (АТ «Інвестор». $189 млн, 70 місце), Анатолій Гіршфельд (УПЕК, $153 млн. 79 місце), Віктор Суботін (Мегабанк, $69,2 млн. 128 місце), Борис Ложкін (UМН. $68,9 млн. 129 місце), Дмитро Святаш (АІС, $49,9 млн. 157 місце).

Коментуючи УНІАН нещодавній продаж ФК «Металіст», О.Ярославський висловив задоволення розвитком свого бізнесу.

«Я не скаржуся», - відповів О.Ярославський, відзначивши загалом позитивну динаміку.

Говорячи про перспективи, бізнесмен повідомив про наявність нових проектів на 2013 рік, які торкаються не лише спорту. «Вони будуть обов’язково», - сказав президент DCH і додав, що «спорт далеко не найбільша частина мого бізнесу».

Серед успішних своїх проектів 2012 року О.Ярославський (генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 – УНІАН) назвав завершення реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків», остаточне упорядкування реконструйованого стадіону «Металіст» і проведення в Харкові Євро-2012, а також завершення будівництва і початок роботи 5-зіркового готелю Kharkiv Palace.

Спорудження готелю, зокрема, він назвав досить рентабельним проектом, відзначивши, що це на сьогодні «кращий готель в Україні».

«Це два успішні проекти – готель і аеропорт. В принципі, так само, як і вся решта», - сказав О.Ярославський. «Те, що стосується мого бізнесу, - наголосив при цьому він, - то ніяких спадів і провалів ніколи не було».

О.Ярославський також відмітив, що проектів у Харкові на 2013 рік не планується. «По Харкову поки що проектів не буде» - сказав бізнесмен.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА