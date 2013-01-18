Ярославський увійшов до ТОП-12 найзаможніших українців - «Фокус»

16:21, 18 січня 2013
Харьків
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Мільярдер не скаржиться

Харків. 17 січня. УНІАН. Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який останніми роками посідає найвищі сходинки у переліку найбагатших людей України, замикає список 12 найзаможніших українців 2012 року.

90610 Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Такі дані подано журналом «Фокус», який проводить щорічні рейтинги найбагатших людей країни, повідоляє портал Inform.

Згідно з даними журналу, статки президента DCH у 2012 році становлять 1,348 млрд доларів і залишилися майже такими самими, як і в 2011-му, однак найбагатший харків’янин піднявся у рейтингу на 4 сходинки вгору і посів 12-те місце у переліку українських мільярдерів.

Згідно з рейтингом, список 200 найбагатших українців 2012 року очолюють Рінат Ахметов ($18,659 млрд), Вадим Новинський ($4,373 млрд), а також Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов (по $4,187 млрд відповідно).

До списку входять також харків’яни Олександр Фельдман («АВЕК», $375,0 млн. 42 місце), Арсен Аваков (АТ «Інвестор». $189 млн, 70 місце), Анатолій Гіршфельд (УПЕК, $153 млн. 79 місце), Віктор Суботін (Мегабанк, $69,2 млн. 128 місце), Борис Ложкін (UМН. $68,9 млн. 129 місце), Дмитро Святаш (АІС, $49,9 млн. 157 місце).

Коментуючи УНІАН нещодавній продаж ФК «Металіст», О.Ярославський висловив задоволення розвитком свого бізнесу.

«Я не скаржуся», - відповів О.Ярославський, відзначивши загалом позитивну динаміку.

Говорячи про перспективи, бізнесмен повідомив про наявність нових проектів на 2013 рік, які торкаються не лише спорту. «Вони будуть обов’язково», - сказав президент DCH і додав, що «спорт далеко не найбільша частина мого бізнесу».

Серед успішних своїх проектів 2012 року О.Ярославський (генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 – УНІАН) назвав завершення реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків», остаточне упорядкування реконструйованого стадіону «Металіст» і проведення в Харкові Євро-2012, а також завершення будівництва і початок роботи 5-зіркового готелю Kharkiv Palace.

Спорудження готелю, зокрема, він назвав досить рентабельним проектом, відзначивши, що це на сьогодні «кращий готель в Україні».

«Це два успішні проекти – готель і аеропорт. В принципі, так само, як і вся решта», - сказав О.Ярославський. «Те, що стосується мого бізнесу, - наголосив при цьому він, - то ніяких спадів і провалів ніколи не було».

О.Ярославський також відмітив, що проектів у Харкові на 2013 рік не планується. «По Харкову поки що проектів не буде» - сказав бізнесмен.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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