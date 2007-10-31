Будівництво нових станцій Харківського метро відкладається

Київ. 31 жовтня. Питання щодо коштів, які виділяються з обласного бюджету на будівництво Харківського метрополітену, слід розглядати в листопаді - грудні 2007 г., після того як стане зрозумілою ситуація із субвенціями на виконання цієї програми з держбюджету.

Про це 30 жовтня на сесії облради заявив голова Харківської облдержадміністрації (ХОДА) Арсен Аваков.

Як зазначив губернатор, до цього часу керівництво області розгляне питання будівництва метрополітену, враховуючи й ті кошти, які надійдуть до бюджету за ці місяці.

За словами А.Авакова, загальна сума, необхідна для завершення будівництва й введення в експлуатацію нових станцій метрополітену ("Олексіївська" та "Проспект Перемоги"), становить 160 млн.грн. За даними голови ХОДА, недофінансування будівництва становить близько 40%, заборгованість перед метробудом - 16 млн.грн. "Навіть якщо ми спрямуємо на будівництво метрополітену всі 23 млн.грн., які складають перевиконання дохідної частини обласного бюджету, це не вирішить проблеми його фінансування", - підкреслив А.Аваков. "Без державного фінансування місто й область не зможуть самостійно реалізувати програму будівництва нових станцій метрополітену, і їхнє введення в експлуатацію відкладеться на невизначений строк", - підкреслив А.Аваков.