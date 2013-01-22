У Харкові опозиція координуватиме дії в політичній боротьбі

Харків. 22 січня. УНІАН. У Харкові під час урочистого мітингу до Дня Соборності України керівництво обласних організацій опозиційних політичних партій підписали заяву про продовження спільних дій у політичний боротьбі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду під час мітингу, що проходив поблизу пам’ятника Т. Шевченку на вулиці Сумській, виголосив голова Харківської облорганізації партії «Свобода», народний депутат України Ігор Швайка.

Він зазначив, що ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», партія «Удар», Народний Рух України, Фронт змін, Партія «Реформи і порядок», Громадянська позиція домовилися на проміжних виборах до Харківської обласної ради та інших місцевих ради висунути єдиного кандидата.

Він зазначив, що на рівні Харківської області опозиційні політичні сили «відмовляються від принципу взаємопоборення та публічної взаємної критики» і в майбутньому будуть діяти на засадах взаємоповаги та взаємодопомоги.

У цілому в Харкові в урочистому мітингу до Дня Соборності України, який розпочався о 12.00, взяло участь близько 150 прихильників опозиційних партій. Люди, котрі зібралися для покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку, тримали національну прапори, прапори з символікою ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партії «Удар», громадського об’єднання «Громадська позиція», а також транспаранти з написами «Україні волю!», «Юлі волю!».

Перед мітингом Архієпископ Харківський та Полтавський Ігор провів молебень за соборність української нації.