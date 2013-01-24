Сьогодні Україна і Shell підпишуть контракт на видобування сланцевого газу на Харківщині

Харків. 24 січня. УНІАН. Сьогодні має відбутися підписання угоди між Україною, енергетичним гігантом Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській та Донецькій областях.

Кабмін уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицького підписати зазначену угоду, дозволивши вносити у разі потреби до її проекту зміни, що не мають принципового характеру.

Вчора стало відомо, що Кабінет Міністрів схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

«Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, між державою Україна і компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» і товариством із обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська», - йшлося в розпорядженні Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков, розповідаючи про перспективи видобування сланцевого газу, повідомив, що видобуток на Юзівській ділянці може принести до 150 млрд гривень прибутку.

«Оптимістичний сценарій передбачає, що розробка може тривати 25 років. При цьому до всіх бюджетів, як місцевого, так і державного, надійде не менш як 150 мільярдів гривень доходу», - сказав О.Проскуряков.

За його словами, початковий етап розвідки може становити 5-6 років. «Мінімальний обсяг інвестицій – 410 мільйонів доларів, планується 15 розвідувальних свердловин», - повідомив міністр. Після цього, додав він, «якщо буде комерційне відкриття і ми захистимо запаси нетрадиційних вуглеводнів, вже розроблятиметься проект розробки цих площ». За наявними розрахунками газодобувної компанії, повідомив міністр, оптимістичний сценарій передбачає через 20 років видобування газу в обсягах до 25 млрд кубометрів газу на рік, а доходи можуть становити більш як 50 млрд дол.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзовської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

Фото УНІАН