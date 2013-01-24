В Ізюмі вимагають слухань з питань видобутку сланцевого газу на території району

Харків. 24 січня. УНІАН. Представники політичної опозиції зажадали проведення громадських слухань з питань видобутку сланцевого газу на території Ізюмського району Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації партії «Батьківщина», в середу, 23 січня, з цього приводу представники Ізюмської організації «Батьківщини» та інших політичних партій пікетували сесію районної ради.

Учасники акції протесту вимагали проведення позачергових сесій районної та міської рад і громадських слухань з проблем видобутку сланцевого газу на території Ізюмського району за участю представників видобувної компанії «Shell», а також депутатів Харківської облради – представників Партії регіонів Олега Шаповалова та Михайла Зубка від Ізюмщини, які підтримали рішення обласної ради від 17 січня 2013 року «Про погодження проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між Україною та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» і ТОВ «НАДРА Юзівський».



«Це рішення учасники пікету вважають таким, що було ухвалене з порушеннями норм чинного законодавства та ігноруванням інтересів місцевих територіальних громад», наголосили у прес-службі «Батьківщини.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня має відбутися підписання угоди між Україною, енергетичним гігантом Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській та Донецькій областях.

Напередодні стало відомо, що Кабінет Міністрів схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

17 січня Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області. Як відзначив присутній на сесії міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, цей договір регулюватиме юридичні відносини між державою та інвесторами, у ньому прописані екологічні, соціальні та інші вимоги до інвесторів. О.Проскуряков нагадав, що на первинному етапі буріння компанії-учасниці інвестують в розвиток соціальної інфраструктури регіону близько 140 млн дол.

Після цього представники ВО «Свобода» заявили, що оскаржать рішення Харківської облради, яка схвалила проект угоди між Україною, компанією Shell і ТОВ «Надра Юзівська» про розподіл вуглеводнів, що будуть видобуватися на Юзівській площі.

Як заявив на сесії облради під час погодження проекту народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Швайка, видобування компанією Shell альтернативного газу методом гідророзриву з використанням хімічних речовин може призвести до забруднення водоносних горизонтів і втрати підземних питних джерел.

Депутат наголосив, що така технологія, як правило, призводить до вилучення великих земельних площ із ризиком незворотної втрати родючих ґрунтів, до вилучення значних об`ємів води (від 5 до 20 тис. кубометрів на одну свердловину), до забруднення водоносних горизонтів і втрати підземних питних джерел.

Крім того, за словами І.Швайки, розробка свердловин альтернативного газу може призвести до деформацій поверхні, підвищення сейсмострушуваності (так звані техногенні землетруси), винищення рідкісних видів флори і фауни.

«Зважаючи на те, що Харківська обласна рада погодила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які має намір видобувати компанія Shell, ми з Українською екологічною лігою готуватимемо позовні заяви та переходитимемо до акцій прямої дії», – заявив І.Швайка.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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