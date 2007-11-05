Облрада отримала проект програми розвитку харківського метро
Розглянуть на бюджетній комісії
До Харківської обласної ради подано проект програми розвитку харківського метрополітену.
Про це під час прямого ефіру на обласному радіо розповіла голова постійної комісії з питань бюджету Любов Чуб, повідомляє офіційний сайт облради.
Вона нагадала, що «за пропозицією комісії обласної ради з питань бюджету по ініціативі голови обласної ради Васілія Салигіна при розгляді пропозицій щодо внесення змін до обласного бюджету 2007 року депутати прийняли рішення виділити 4 млн.грн. на фінансування будівництва метрополітену. Але ситуація склалася так, що, на нажаль, підтримки з боку обласної адміністрації ми не знайшли. Навколо саме цього питання точилися дуже запеклі суперечки».
«Позиція обласної ради була дуже жорстка, але склалося так, і важко сказати чия це вина, що саме у день голосування з’ясувалося, що у нас немає обласної програми фінансування будівництва метрополітену. А згідно існуючого законодавства ми не маємо можливості виділити кошти з обласного бюджету на субвенцію державному бюджету, якщо немає відповідної програми», - зазначила голова постійної комісії.
За її словами, депутати доручили члену бюджетної комісії, заступнику начальника Харківського метрополітену Михайлу Пилипчику спільно з відповідними службами розробити таку програму. «Він дуже оперативно попрацював і сьогодні вже є проект програми. І на найближчому засіданні нашої бюджетної комісії ми розглянемо цей проект», - повідомила Л.Чуб.