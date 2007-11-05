Облрада отримала проект програми розвитку харківського метро

До Харківської обласної ради подано проект програми розвитку харківського метрополітену.

Про це під час прямого ефіру на обласному радіо розповіла голова постійної комісії з питань бюджету Любов Чуб, повідомляє офіційний сайт облради.

Вона нагадала, що «за пропозицією комісії обласної ради з питань бюджету по ініціативі голови обласної ради Васілія Салигіна при розгляді пропозицій щодо внесення змін до обласного бюджету 2007 року депутати прийняли рішення виділити 4 млн.грн. на фінансування будівництва метрополітену. Але ситуація склалася так, що, на нажаль, підтримки з боку обласної адміністрації ми не знайшли. Навколо саме цього питання точилися дуже запеклі суперечки».

«Позиція обласної ради була дуже жорстка, але склалося так, і важко сказати чия це вина, що саме у день голосування з’ясувалося, що у нас немає обласної програми фінансування будівництва метрополітену. А згідно існуючого законодавства ми не маємо можливості виділити кошти з обласного бюджету на субвенцію державному бюджету, якщо немає відповідної програми», - зазначила голова постійної комісії.

За її словами, депутати доручили члену бюджетної комісії, заступнику начальника Харківського метрополітену Михайлу Пилипчику спільно з відповідними службами розробити таку програму. «Він дуже оперативно попрацював і сьогодні вже є проект програми. І на найближчому засіданні нашої бюджетної комісії ми розглянемо цей проект», - повідомила Л.Чуб.