Харківська область зібрала все зерно

2 млн. 300 тис. тонн

В області завершено збирання зернових культур Станом на 05.11.07 сільськогосподарські підприємства області завершили збирання зернових культур. Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор Звєрєв, зернові культури зібрано на площі 905,9 тис. га, намолочено майже 2 млн. 300 тис. тонн зерна при середній врожайності 25,3 ц/га. 8 районів області намолотили понад 100 тис. тонн зерна: - Лозівський – 132,4 тис. тонн, - Вовчанський – 129,7 тис. тонн, - Красноградський – 127,5 тис. тонн, - Сахновщинський – 118,1 тис. тонн. - Богодухівський – 113,5 тис. тонн, - Балаклійський – 113,3 тис. тонн, - Первомайський – 110,6 тис. тонн, - Нововодолазький – 100,5 тис. тонн, Найвищу врожайність отримали господарства Чугуївського району - 36,4 ц/га, Красноградського – 36,2 ц/га та Кегичівського – 31,4 ц/га. районів. Інформація сайту облдержадміністрації

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