Нові подробиці смерті Кушнарьова

Смерть одного з найяскравіших представників Партії регіонів обростає чутками і шокуючими версіями. Розслідування трагедії на полюванні триває понад 9 місяців. Звинувачення в необережному убивстві висунули помічникові депутата Верховної ради Дмитру Завальному.

Однак переконливих доказів не знайшли й досі. І саме розслідування поволі перетворюється у ще один український політичний трилер.

Родина у розпачі, бо й досі не знає, що ж відбулося у той злощасний день. Ніхто з його колишніх друзів не навідав сім`ю Кушнарьових. Донька Кушнарьова стверджує, що слідство вперто не хоче визнати, що її батько був на полюванні, хоч і на забороненому в січні. А якщо брехня починається з малого - як вірити решті.

Адвокат шукає найдрібніші підстави для нових експертиз - їх уже відбулося 25, і зараз триває ще одна. Але переконливих доказів проти Дмитра Завального, який фігурує у справі головним підозрюваним, усе не знаходять.

В обласній прокуратурі, яка веде справу, від прямих відповідей ухиляються. Секретом стало все - від кількості мисливців до тварини, у яку стріляли.

Тим часом Харковом ширяться чутки - на злощасному полюванні було не п`ять, а щонайменше - 15 осіб. Викликає сумнів навіть місце трагедії.

У селі Червоний Шахтар, що за десять кілометрів від смертельного для Кушнарьова угіддя Гай, навіть школяр знає - скільки було людей і де пролунав фатальний постріл. Але подібні розмови - табу.

Приблизно у цій місцині, коли компанія поверталася "Джипом" із полювання, на дорогу з лісу несподівано вибіг вовк. Авто зупинилося, першим із нього вискочив Євген Кушнарьов. Слідом за Кушнарьовим авто залишили і його друзі. Мисливці почали стріляти по вовку, але Євген Кушнарьов опинився першим на лінії вогню. А ось тепер - найцікавіше - одна з куль, випущених у вовка, пішла рикошетом. Але від чого куля, вагою у тринадцять грамів, у лісі могла піти рикошетом? Від дерева? Від каміння? Правоохоронці стверджують - предмет, який зіграв фатальну роль у долі Кушнарьова, вдалося знайти менше місяця тому.

Аби знайти цей предмет на місці полювання, стверджують правоохоронці, навіть верхній шар землі знімали, оголювали коріння дерев - можливо, від них стався рикошет. Але даремно. Тоді, за неофіційною інформацією, експерти створили спеціальну комп`ютерну програму, у яку заклали все - і кут рикошету - вісім градусів, - і спротив повітря, і багато чого іншого. Програма виявилася надто важкою для звичайних комп`ютерів - довелося купувати спеціальний, але результативний.

Але що це за предмет - знову таємниця. Тим часом Харків дедалі менше вірить слідству і в головного підозрюваного - майстра спорту зі стендової стрільби Дмитра Завального. Мовляв, із п`яти точно відомих учасників полювання - Кушнарьова, батька та сина Завальних, генерала міліції Василя Луценка та нардепа Дмитра Шенцева - саме останній гірше за всіх вправлявся зі зброєю.

Тепер у млявому просуванні справи, багато хто звинувачує економічне підґрунтя. Мовляв, небіжчик був суперзаможною людиною. Нерухомість, землю і підприємства екс-губернатора оцінюють від ста до п`ятисот мільйонів доларів. Такий варіант розвитку подій ще влітку підтверджувала і донька Кушнарьова.

На тижні, що минає, сесія Харківської облради намагалася заборонити полювання в Ізюмському районі - у пам`ять про Кушнарьова. А його друг Дмитро Шенцев намагався отримати в оренду мисливські угіддя на тій самій сесії і саме у цьому районі.

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