Турбота про Харків об`єднає нардепів

Ініціатива представника БЮТ у Верховній Раді Олександра ФЕЛЬДМАНА зі створення депутатського об`єднання «За Харків!» буде успішною, якщо її підтримає хоча б один депутат, який не представляє БЮТ.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ в переданому УНІАН коментарі перспектив посилення впливу харківської політичної групи в парламенті.

«О.ФЕЛЬДМАН виглядатиме переможцем у разі приєднання до його ініціатив хоча б одного депутата-харків`янина, що не представляє БЮТ в новому скликанні парламенту”, – вважає експерт.

За його словами, якщо ідея створення об`єднання «За Харків!» достатньо активно підтримується громадськістю, то політики-опоненти поки що собі складно уявляють мотиви регіональної єдності. Експерт переконаний, що будь-якому депутатові-харків`янинові (чи то представникові Партії регіонів, чи то комуністові) доведеться консолідувати свої інтереси з БЮТ для вирішення проблем, що мають регіональну специфіку. “Відкрито йти на консолідацію лобістських зусиль з фракцією опонентів вони не зможуть, але домовлятися в рамках міжфракційного об`єднання – цілком. От чому ініціатива О.ФЕЛЬДМАНА є дуже далекоглядною і довгостроковою», – вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, ця ідея має не стільки PR-ефект, скільки стане зародком формування нової регіональної політичної групи впливу.