В одному з районних автодорів виявила зловживання на 7 млн грн

Харків. 26 лютого. УНІАН. На Харківщині прокуратура в одній із районних філій ДП «Харківський облавтодор» виявила зловживання на 7 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на харківського міжрайонного прокурора Дениса Чехунова.

За його даними, службові особи однієї з районних філій облавтодору не підтвердили первинними документами обсяги виконаних робіт, пов’язаних з утриманням автомобільних доріг, на загальну суму 7 млн грн.

Д.Чехунов зазначив, що у зв’язку з цим прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зараз перевірки тривають. Їх результати будуть заслухані на засіданні колегії прокуратури області найближчим часом.