Посол Франції: ми зацікавлені у співпраці в сільськогосподарській сфері

Харків. 26 лютого. УНІАН. Франція зацікавлена в співпраці з Харківською областю в сільськогосподарській сфері.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це під час зустрічі з керівництвом Харківської області Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ален Ремі.

За його словами, для України і Франції співпраця в аграрному секторі – це один з найважливіших напрямків, тому що обидві країни є великими аграрними державами.

На думку Посла, взаємини двох найбільших сільськогосподарських країн Європи в аграрному і продовольчому секторі повинні бути більш розвиненими. «Враховуючи, що ваше місто знаходиться в самому центрі чорноземних земель, в цьому напрямку можна зробити більше», – наголосив Ален Ремі.

«Ми зараз розробляємо грандіозний проект «Село майбутнього», який отримав статус національного. Зараз на базі Харківської області буде реалізовуватись проект розвитку сільського господарства із застосуванням сучасних технологій. Реалізація розпочнеться цього року. Ми запрошуємо французьких фахівців підключитися до цієї програми, вивчити її зсередини, і, можливо, запропонувати щось нове. Це серйозний, глобальний проект, який реалізовуватиметься в масштабах всієї України, і ми готові співпрацювати в цьому напрямку», – зазначив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб.

Фото прес-служби ХОДА