Україна подаватиме заявку на проведення матчів Євро-2020

Харків. 26 лютого. УНІАН. Федерація футболу України (ФФУ) подаватиме заявку на проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Як повідомляє сайт ФФУ, у столичному Будинку футболу проходить чергове засідання Виконавчого комітету федерації, під час якого члени Виконкому ФФУ одноголосно ухвалили рішення щодо подання заявки від України на участь у проведенні Євро-2020.

ФФУ матиме можливість відправити до Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) заявку, згідно з якою, одне чи два українських міста зможуть претендувати на проведення матчів Євро-2020.

На знімку: стадіон «Металіст» у Харкові, на якому проходили матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА