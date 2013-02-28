У Техасі харків’янам розповіли про досягнення компанії Shell

Харків. 28 лютого. УНІАН. За 11 років роботи в штаті Техас компанія «Шелл» створила понад 400 тисяч робочих місць.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, такі дані було оприлюднено у ході візиту до США делегації Харківської області на чолі з губернатором Михайлом Добкіним.

Під час перебування в штаті Техас 27 лютого делегація Харківщини зустрілася з представниками Railroad commission Of Texas, яка є державним органом, що відповідає за транспорт, енергетику, видобуток корисних копалин, екологічну безпеку та інші питання.

Представники комісії розповіли, що не очікували такого значного економічного ефекту від видобутку сланцевого газу. Крім того, за 11 років роботи компанії «Шелл» в Техасі було створено понад 400 тисяч робочих місць, в результаті чого на території штату з`явилися нові населені пункти, де живуть люди, що працюють на видобутку сланцевого газу. Також на зустрічі мовилося про те, щоб фахівці з Харківської області відвідали штат Техас і ознайомилися з напрацюваннями Railroad commission Of Texas в галузі екології.

У ході зустрічі М.Добкіну було вручено резолюцію Railroad commission Of Texas, у якій йдеться про підтримку розвитку відносин з Харківської області у галузі енергетики.

Фото із сайту ХОДА