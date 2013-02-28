На Печенізькому водосховищі ліквідовано загрозу

Харків. 28 лютого. УНІАН. Харківські рятувальники ліквідували загрозу пошкодження гідротехнічної споруди Печенізького водосховища.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, під час проведення моніторингу паводкової ситуації в області стало відомо, що на Печенізькому водосховищі посилився тиск крижаної маси на конструктивні елементи пропускних шлюзів гідротехнічної споруди.

З метою вжиття попереджувальних заходів на місце події виїхали мобільна оперативна група ГУ ДСНС у Харківській області, Печенізький районний підрозділ Державної служби цивільного захисту, мобільна група і піротехнічний розрахунок навчального центру оперативно-рятувальної служби ДСНС, аварійно-технічна бригада КП «Харківводоканал», бригада «Харківзеленбуд» та інші ланки територіальної підсистеми Харківської області єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Співробітники зазначених служб створили штучний розвантажувальний канал шляхом розпилювання і розрубки товщі криги та провели контрольований підрив криги, чим попередили загрозу пошкодження гідротехнічної споруди Печенізького гідровузла.