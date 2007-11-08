Новий парламент може ухвалити спеціальний закон про Харків

Харків. 8 листопада. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій прогнозують посилення лобізму регіональними групами територіальних інтересів у новообраному парламенті.

Про це йдеться у коментарі заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому харківському представництву УНІАН.

«Незалежно від формату коаліції, у новому парламенті будуть існувати формалізовані чи неформалізовані об’єднання депутатів за ознакою приналежності до конкретного регіону, - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, «першим подібний прецедент намагається створити Олександр ФЕЛЬДМАН шляхом ініціювання депутатського об’єднання «За Харків». Знаменно, що бютівець ФЕЛЬДМАН запросив приєднатися до своєї ініціативи не лише ідеологічно близьких йому нашоукраїнців, але і явних політичних опонентів – регіоналів з комуністами. Це свідчить про розуміння нардепами необхідності посилення регіональної складової в діяльності майбутнього парламенту, а також створення передумов для утворення в майбутньому двопалатного парламенту».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відмітив, що першим кроком майбутньої депутатської групи «За Харків» стане ініціювання прийняття законів, які лобіюватимуть інтереси Слобожанщини.

«Очевидно, що першим кроком об’єднаних харківських нардепів стане ініціювання спеціального закону, ідентичного закону про Київ, - зазначив експерт. – З усіх інших міст саме Харків, у силу історичної традиції, найбільше потребує прийняття подібного документа».