Харків`яни побачать Марадону

Книга про погані звички і методи боротьби з ними. У харківському клубі «Черчілль» у суботу презентують нову книгу Сергія Жадана «Марадона», повідомляє Медіапорт.

Сергій Жадан говорить, що це книга про «граничні стани людини». «Там є епіграф про Марадону, повідомлення про те, що він залишився в психіатричній лікарні, щоб позбутися своїх поганих звичок. Взагалі, це книга про погані звички і методи боротьби з ними» - розповів він у Запорізькому національному університеті.

У презентації книги допоможуть групи «Собаки в космосі», «Море снів», «Ойра» і «Оркестр Че».

Презентація відбудеться 10 листопада в 19:00, вул. Дарвіна, 9.

Сергій Жадан (народився 1974 р.) — поет, прозаїк, перекладач, есеїст, органзіатор літературних фестивалів, рок-концертів, театралізованих перфоменсів та акцій громадянської непокори. Автор кількох книжок віршів та прози.