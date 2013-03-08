Прихильники Тимошенко привітали її з 8 Березня під лікарнею

Харків. 8 березня. УНІАН. У Харкові прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко привітали її з 8 Березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», з нагоди Міжнародного жіночого дня прихильники Ю.Тимошенко провели урочистий мітинг перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр.

За даними прес-служби, у заході взяли участь близько 500 активістів з Сумської, Полтавської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Львівської областей, АР Крим, а також народні депутати від опозиції Арсен Аваков, Олександр Бригинець, Юрій Одарченко, Ірина Купрейчук, Валерій Головко, Володимир Шульга та Олег Медуниця.

Депутати пройшли на територію лікарні з букетами квітів для Ю.Тимошенко, проте варта не дозволила безпосередньо передати їх екс-прем’єру. Прихильники з регіонів також хотіли передати лідеру опозиції «величезну кількість листівок, листів підтримки, з якими до Юлії Тимошенко звернулися українці з усіх областей України», однак їм не дозволили занести коробки з листівками.

А.Аваков запевнив соратників екс-прем’єра, що після вихідних харківська «Батьківщина» передасть через Качанівську колонію всі ці звернення.

Він також висловив сподівання, що тюремники «проявлять людяність» та не дадуть квітам, які залишили в лікарні депутати, зав’янути та поставлять їх у приміщенні, де перебуває Ю.Тимошенко.

Під час святкування прихильники екс-прем’єра випустили у небо червоні повітряні кульки, деякі кульки були сформовані у вісімки, до деяких були прив’язані білі троянди.

Під час імпровізованого мітингу присутні на заході народні депутати звернулися зі словами привітання до Ю.Тимошенко та усіх українських жінок та висловили сподівання, що «наступне свято весни лідер опозиції зустріне на волі разом з рідними, близькими, соратниками».