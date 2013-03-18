Колишній харків'янин очолив МЗС Ізраїлю

Харків. 18 березня. УНІАН. Колишній харків`янин Зєев Елькін призначений заступником міністра закордонних справ Ізраїлю.

Як повідомляють ЗМІ, 17 березня прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розподілив міністерські портфелі нового уряду, і місце заступника глави МЗс віддали Зєеву Елькіну.

До остаточного рішення суду у справі Лібермана він буде чинним міністром.

Елькін вільно володіє російською та українською мовами, часто відвідує Україну, беручи участь у заходах, що проводяться в рамках україно-ізраїльської дружби та співробітництва. У Кнесеті минулого скликання він очолював правлячу коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з другої спроби сформував новий уряд країни.