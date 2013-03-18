На Харківщині відсвяткували Масляну (фото)

Харків. 18 березня. УНІАН. Цими вихідними в Харківській області відбулося святкування Масляної.

Зокрема, в суботу у Зміївському районі завершилися народні гуляння «Масляниця на Коропових хуторах.

Зокрема, в суботу, 16 березня, в селі Коропове Зміївського району Весну зустріли традиційним народним святом «Масляна на Коропових хуторах». Це культурно-мистецьке свято за підтримки Харківської облдержадміністрації проводиться на Зміївщині вже втретє, повідомляє сайт ХОДА.

У святкових заходах взяли участь заступник голови області Євген Савін, перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов, голова Зміївської РДА Ваграм Гулян.

Масляну святкували приготуванням млинців, катанням на конях, різними конкурсами, майстер-класами та атракціонами. У руслі Сіверського Дінця відбулося змагання для любителів зимового купання, радували гостей виставка народних промислів, безліч торгових майданчиків, пісні і танці кращих фольклорних колективів Харківської області.

Завершилося свято традиційним спаленням опудала Зими.

Фото прес-служби ХОДА