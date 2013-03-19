Аеропорти до Євро-2012 були реконструйовані з урахуванням перспективи зростання - Азаров

Харків. 19 березня. УНІАН. Українські аеропорти в рамках програми підготовки до Євро-2012 були реконструйовані з урахуванням перспективи їхнього подальшого розвитку і зростання пасажиропотоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров під час прес-конференції для центральних та регіональних ЗМІ.

«Ви ніколи не купуєте на трирічну дитину одяг з розрахунку на сьогоднішній день. Завжди прийнято на виріст купувати. Хто ж будує такі об`єкти, як аеропорт, злітно-посадочна смуга з розрахунку сьогоднішньої потреби? Якщо такий об`єкт будується, він будується з розрахунку на 100-200 років вперед, як мінімум на 50 років. Ніхто такі об`єкти не будує з розрахунку на сьогоднішній пасажиропотік», - сказав він.

М.Азаров також зазначив, що упевнений, що Міжнародний аеропорт «Львів» «найближчими роками буде завантажений, користуватиметься 100-відсотковим завантаженням».

Говорячи про перспективи розвитку Міжнародного аеропорту «Бориспіль», М. Азаров зазначив, що «це наші повітряні ворота - «Бориспіль»».

«Зараз прилітаєш і бачиш, що прилетів до столиці європейської держави. Я це відчуваю. А коли раніше я прилітав на маленький аеропортик, який для будь-якої країни характерний для обласного центру в кращому разі, я почувався ніяково. Зараз ми знаємо, що є можливості, щоб розвивати на цій базі, і він буде безумовно розвинений цей аеропорт», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата України в ході аудиту встановила, що фактична завантаженість реконструйованого аеропорту «Львів» становить 8% від проектної, що з урахуванням амортизації побудованих потужностей необхідно налагодити ефективну роботу аеровокзалу.

За підсумками 2012 року пасажиропотік українських аеропортів збільшився на 13,2% порівняно з 2011 роком - до 14,1 млн. пасажирів.

98% пасажирських авіаперевезень забезпечили 8 основних аеропортів, зокрема Міжнародний аеропорт «Бориспіль», «Дніпропетровськ», «Донецьк», «Київ» (Жуляни), «Львів», «Одеса», «Сімферополь» і «Харків».

Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів. У 2013 році аеропорт «Харків» планує збільшити пасажиропотік на 20% порівняно з 2012 роком - до 600 тис. осіб.

У 2011 році пасажиропотік аеропорту «Харків» збільшився на 26,8% порівняно з 2010 роком – до 308,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об’єктів столиці Слобожанщини, що був реконструйований в рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Реконструкцію здійснювала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій А.Ярославського в проект становила 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс та прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти, виділено 191,3 млн дол.

Реконструкція аеропорту розпочалася в квітні 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.



На знімку: президент групи DCH Олександр Ярославський спостерігає за реконструкцією Харківського аеропорту (архівне фото).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА