Аваков перетворився на свідка у справі про відчуження 55 га землі

Екс-губернатора Харківської області, народного депутата України від ВО «Батьківщина» Арсена Авакова допитали у справі про незаконну зміну цільового призначення та виділення 55 га землі в селищі Пісочин Харківського району Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник відділу прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

«Арсен Борисович Аваков був допитаний у якості свідка у кримінальній справі, він дав свідчення, висловив свою точку зору. На цей час орган розслідування займається тим, що всі його докази та аргументи, які він надав нам, ми перевіряємо слідчим шляхом: допитуємо людей, витребуємо додаткову документацію тощо. Після перевірки всіх доводів, аналізу зібраних додаткових доказів буде ухвалене подальше рішення про направлення цієї справи», - сказав О.Бабіков.

Водночас він не відповів на запитання журналістів, чому статус А.Авакова у цій кримінальній справі змінився з обвинувачуваного на свідка.

Згодом у прес-службі прокуратури Харківської області пояснили, що формулювання «обвинувачуваний» не передбачене новим Кримінальним процесуальним кодексом, натомість нинішній КПК передбачає статус підозрюваного.

Для висунення А.Авакову повідомлення про підозру у скоєнні злочину необхідна згода більшості депутатів Верховної Ради. У прес-службі прокуратури зазначили, що спочатку відомство має направити подання до Генеральної прокуратури, яка у свою чергу має направити його до Верховної Ради.

«Обвинувачений він вже не є, оскільки немає такої норми, а підозрюваним ще не є, оскільки немає подання до притягнення до кримінальної відповідальності», - наголосили у прес-службі прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голови Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.) А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

Після цього він виїхав до Італії. Пізніше А.Аваков був оголошений у міжнародний розшук і затриманий в Італії. Його адвокати надали суду документи, які свідчили про переслідування А.Авакова в Україні, і довели, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти. Українська влада просила Італію про екстрадицію А.Авакова.

3 листопада 2012 р. голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков одержує депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів і не може бути затриманий.