У Донецьку також протестують проти видобування нетрадиційного газу

Харків. 20 березня. УНІАН. У Донецьку перед будинком облдержадміністрації сьогодні з 16.00 проходить пікет проти видобування нетрадиційного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами протестної акції виступили багато обласних екологічних та громадських організацій, в числі яких - «Мама-86», «Нова земля», «Кроха» та інші.

Понад 100 людей, які прибули з різних міст області, тримають плакати: «Україна! Сланцевый газ за будь-яку ціну? Зупинимо знищення рідної землі!», «Надра належать народу», «Де турбота про природу?», «Економіка на кістках», «Якщо плюнули в народ – утретеся, якщо плюне народ, то ви потонете», «Азаров, тобі діти і внуки не простять», «Народ проти видобування сланцевого газу», «Янукович, пощади Донбас. Де ми житимемо?» та інші.

Протестувальники періодично скандують: «Донбас збережемо!» і «Shell, go home!». Учасники акції заявили, що пікетом хочуть зустрінути міністра екології і природних ресурсів Олега Проскурякова та міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, які прибули до Донецька на нараду з питань реалізації на території Донецької області проекту в рамках газової угоди між Україною і компанією «Shell».

Після наради міністри, а також керівники області дадуть прес-конференцію.

Пікетувальники залишаються під будинком Донецької облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП на Юзівській (Донецька і Харківська області) та Олеській (Львівська область та Івано-Франківська області) площах із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р.

переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобування газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron та Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Останнім часом у Харкові і кількох районах області, а також у Донецьку пройшли акції протесту проти видобування сланцевого газу на сході України.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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