На Харківщині влада і бізнес реалізують близько 10 проектів соціального партнерства - Добкін

Харків. 26 березня. УНІАН. В Харківській області працює близько 10 проектів соціального співробітництва між бізнесом та владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін у своєму виступі на семінарі-практикумі «Сталий розвиток регіонів: роль соціально відповідального бізнесу», який проходить сьогодні в обласній держадміністрації.

За його словами, частина цих проектів реалізуються, деякі перебувають на завершальній фазі підготовки.

Процес налагоджений, наголосив губернатор, завдяки активній співпраці між владою та соціально відповідальним бізнесом.

Серед інших, він назвав такі проекти, як договір соціального партнерства, підписаний облдержадміністрацією, міською радою та Інститутом медичної радіології ім. Григор`єва, з надання комплексної спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищеним мешканцям Харкова та області, хворим на онкологічні захворювання; договір соціального партнерства між Інститутом патології хребта, НДІ протезування, обласною і міською владою для лікування дітей зі сколіозом; договір соціального партнерства в наданні високоспеціалізованої медичної допомоги в офтальмології (лазерна корекція зору).

Керівник області наголосив на користі від реалізації подібних проектів, яку матимуть у тому числі й самі компанії-учасники.

«У кінцевому рахунку кожна копійка, вкладена в регіон, повернеться з часом з величезною користю для тих компаній, які ведуть соціальний діалог з владою та громадянським суспільством. Чим багатшим буде суспільство, тим більше буде капіталізація самих компаній і купівельна спроможність регіону», - сказав М.Добкін.

У семінарі-практикумі беруть участь, зокрема, представники компаній «Шелл» та PepsiCo Уктраїна.