Добкін у 2012 році отримав понад 10 млн грн доходу

Харків. 13 квітня. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін у 2012 році отримав 10 млн. 611 тис. 543 грн. доходу.

Про це йдеться в декларації губернатора, опублікованій на сайті Харківської облдержадміністрації, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, заробітна плата, інші виплати та винагороди М.Добкіна минулого року становили 80 тис. 338 грн. Основну частку доходів губернатора склали дивіденди та відсотки – 10 млн. 208 тис. 62 грн. У 2012 році він також отримав подарунків, призів та виграшів на загальну суму 1,2 тис. грн., страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат на 68 грн. Дохід М.Добкіна від відчуження рухомого та нерухомого майна в 2012 році становив 321 тис. 875 грн.

Водночас сумарний дохід членів родини губернатора у 2012 році становить 10 млн. 183 тис. 9 грн., з них зарплата – трохи більше 51,5 тис. грн., дивіденди та відсотки – 10 млн. 73 тис. 377 грн., дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна – 58 тис. 125 грн.

У власності, оренді або іншому праві користування М.Добкіна, згідно з декларацією, перебуває квартира загальною площею 44,4 кв. м. При цьому у власності, оренді або іншому праві користування членів його родини є квартира площею 161,45 кв. м.

У власності, оренді або іншому праві користування М.Добкіна перебувають автомобілі Toyota LC 200 (2012 року випуску) вартістю 532,2 тис. грн., а також ЗАЗ 965 (1963 року випуску). Крім цього, у губернатора є водний засіб Silver Hawk із двигуном Honda (2003 року випуску).

У власності, оренді або іншому праві користування членів родини М.Добкіна перебувають автомобілі Mercedes GL 350 (2012 року випуску) та VW Multivan (2009 року випуску), а також водний засіб Tracker Tundra 21 з двигуном Mercury Verado (2008 року випуску).

Сума коштів на рахунках губернатора в банках та інших фінансових установах становить 77 тис. 812 грн. (всі ці кошти М.Добкін вклав у звітному році).

При цьому сума коштів на рахунках членів родини губернатора в банках та інших фінансових установах становить 7 млн. 275 тис. 288 грн. Номінальна вартість цінних паперів, якими володіють родичі М.Добкіна, становить 171 тис. грн. Розмір внесків членів родини губернатора до статутних капіталів товариств, підприємств, організацій – 2 млн. 261 тис. 663 грн.