З території Харківщини вивезено чергову партію меланжу

Харків. 15 квітня. УНІАН. З території Харківської області вивезено чергову партію ракетного палива.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, 7 цистерн з 379 тоннами меланжу зі складу військової частини А-2136 Сухопутних військ у Шевченківському районі Харківської області вивезено для утилізації до Російської Федерації.

13 квітня о 18.15 потяг з вантажем перетнув державний кордон України.

За даними прес-служби, на початок 2012 року на складах військової частини А-2136 зберігалось 5154,6 тонн меланжу. Протягом минулого року було вивезено до РФ на утилізацію 2470 тонн меланжу, а також 375 тонн у лютому 2013 року та 376,5 тонн у березні 2013 року. На цей час, з урахуванням останнього завантаження та нейтралізації на місці залишків у ємностях, залишається на зберіганні 1500 тонн меланжу.

Довідка УНІАН. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю забезпечили Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.