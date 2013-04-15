У квітня Харківщина зменшила борги із зарплати

Харків. 15 квітня. УНІАН. Заборгованість із заробітної плати на підприємствах Харківської області до кінця квітня скоротилася порівняно з серединою березня. Вона доходила до 115 млн. грн. і на 1 квітня становила 99,4 млн. грн.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло Добкін під час засідання колегії ХОДА.

За його словами, одниннм із шляхів розв’язання проблем є пошуки додаткових можливостей для розвитку промисловості області.

М.Добкін зазначив, що необхідно сконцентрувати всі зусилля і виробити спільні рішення для того, аби добитися якомога більшої кількості замовлень для харківських підприємств.

За його словами, для деяких підприємств це можна зробити тільки за допомогою уряду, для деяких – шляхом налагодження коопераційних зв`язків усередині регіону та з підприємствами сусідніх областей.

«Наше з вами завдання – розібратися, чому в одних і тих же умовах одні підприємства можуть підібрати сучасний менеджмент, забезпечити підприємство замовленнями і робити все, щоб таких ганебних явищ, як борги із заробітної плати, до Пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів, зникли як явище. А інші підприємства чекають бюджетних замовлень, виплати заробітної плати за рахунок бюджетів, чому я категоричний противник, і пливуть за течією», – сказав М.Добкін.