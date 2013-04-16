Проект зі сприяння права інвалідів вийде на національний рівень

Харків. 16 квітня. УНІАН. Проект зі сприяння правам людей з інвалідністю, який буде реалізований на Харківщині в рамках спільних дій разом з Програмою розвитку ООН, Дитячим Фондом ООН, Всесвітньою Організацією Охорони здоров`я, Міжнародною Організацією Праці, згодом вийде на національний рівень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні поінформувала на прес-конференції в Харкові голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні, в.о.коордінатора системи ООН Юкіе Мокуо.

«Цей проект має на меті вихід на національний рівень, тому ми сподіваємося, що досягнення Харківській області в цьому плані, які будуть у майбутньому, ми зможемо поширити на інші регіони України», - сказала Юкіе Мокуо.

За словами заступника голови ХОДА Ігоря Шурми, для участі у проекті відібрані місто Чугуїв та Валківський район, оскільки вони максимально готові до такої роботи.

«Наші фахівці та експерти відпрацювали це питання перед тим, як запропонувати місії ці два райони. Передусім ми враховували кількість людей з інвалідизацією, які проживають у тих районах, а також розгалужену мережу соціальних установ та їх розвиток», - сказав І.Шурма.

За його словами, сьогодні і міська влада і в Чугуєві, і районна влада у Валківському районі «докладають максимум зусиль, щоб ці установи надавали максимальну кількість максимально якісних послуг».

Крім того, додав він,також враховувалася активна позиція громадських організацій. «Ми хочемо розвивати громадянське суспільство і зацікавлені в їхній силі не тільки в обласному центрі. І третє - і міський голова Чугуєва, і районна адміністрація Валківського району сьогодні готові до фінансової участі в реалізації цих проектів як за рахунок невеликих коштів зі свого бюджету, так і з залученням коштів соціально відповідального бізнесу», - сказав І.Шурма.

Як повідомляв УНІАН, в Харківській області, зокрема у Валківському районі та м. Чугуїв, буде реалізований великий Міжнародний проект в галузі прав людей з інвалідністю. Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні, в.о. координатора системи ООН Юкіе Мокуо повідомила, що на 2 роки реалізації цього проекту виділено понад 2 млн. грн. За її словами, Харківщина є єдиним регіоном на пострадянському просторі, який бере участь у реалізації вказаного проекту, оскільки впродовж останніх років область показала найкращі результати щодо забезпечення доступності інфраструктури для людей з інвалідизацією.