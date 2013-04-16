Завтра в Україні потеплішає до 19°

Харків. 16 квітня. УНІАН. Завтра, 17 квітня, в Україні очікується малохмарна погода, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та східних областях можливі пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в Україні, крім Криму, на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі місцями заморозки 0-2°; вдень 14-19° тепла, на Закарпатті до 22°, в Криму 10-15°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 14-19° тепла. У м. Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.