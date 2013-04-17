У четвер вночі можливі приморозки

Харків. 17 квітня. УНІАН. Завтра вночі в деяких регіонах України очікуються приморозки, вдень до 22° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 квітня буде малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с, у Криму та місцями в Приазов`ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Україні, крім Криму та Закарпаття, на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі приморозки 0-3°; вдень 17-22° тепла, в Криму та на узбережжі морів 13-18°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-3°, вдень 17-22° тепла.

У столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.