Внесено зміни до Порядку розміщення МАФів
13:50, 21 листопада 2007Харьків
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Встановлено терміни оренди
Харків. 21 листопада. УНІАН. Депутати міськради внесли зміни до Порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у Харкові.
Як повідомляє прес-служба міськради, вирішено, що термін дії договору оренди земельні ділянки для розміщення малих архітектурних форм не може бути меншим, ніж три роки, а для малих архітектурних форм, призначених для продажу періодичних видань (преси), хліба та хлібобулочних виробів, а також для надання побутових послуг населенню – не меншим, ніж п’ять років.
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