Внесено зміни до Порядку розміщення МАФів

Харків. 21 листопада. УНІАН. Депутати міськради внесли зміни до Порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у Харкові.

Як повідомляє прес-служба міськради, вирішено, що термін дії договору оренди земельні ділянки для розміщення малих архітектурних форм не може бути меншим, ніж три роки, а для малих архітектурних форм, призначених для продажу періодичних видань (преси), хліба та хлібобулочних виробів, а також для надання побутових послуг населенню – не меншим, ніж п’ять років.